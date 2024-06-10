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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 16:51, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:51
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 397 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8 azalışla 2 milyon 415 bin lira oldu. Cuma günü, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 435 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 555 milyon 245 bin 210,36 lira, işlem miktarı ise 1.065,14 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 617 milyon 519 bin 371,83 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.435.000,002.344,00
En Düşük2.397.000,002.268,45
En Yüksek2.415.000,002.325,65
Kapanış2.415.000,002.315,00
Ağırlıklı Ortalama2.405.190,352.313,52
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.555.245.210,36
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.065,14
Toplam İşlem Adedi60

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