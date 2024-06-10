Rekor Büyüme! Tüm iş kollarında en çok artış o sendikada oldu
Her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen yıllık sendika sayımlarına Genç Sağlık Sendikası damga vurdu. İş kolundaki resmi verilere göre 28.037 üye artışı gerçekleştiren Genç Sağlık Sendikası tüm iş kollarında 1 yılda en çok üye kazanan sendika olmayı başardı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 12:29, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 12:32
En yakın rakibi 7 binde takıldı
Üye artış sayısında Genç Sağlık Sendikasına en yakın sayı 7.327 ile Sağlık-Sen
olurken pek çok sendika yılı total sayıda üye kaybıyla tamamladı.
Tüm İş Kollarına Fark Attılar
Sağlık ve Sosyal Hizmet iş kolunda 1 yılda gerçekleştirdiği 28.037 üye artışı ile rekor kıran Genç Sağlık Sendikasının üye artışına eğitim sendikaları da yetişemedi. Eğitim iş kolunda 25.204 üye artışı ile en çok üye kazanan Eğitim-Bir Sen dahi son 1 yılda Genç Sağlık Sendikasına yetişemedi.