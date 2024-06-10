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10 gün sürecek çalışma: Tüm şeritler kapanacak

İstanbul'un en yoğun yollarından O-3 karayolu üzerinde yer alan Sağmalcılar Viyadüğü'nde depreme karşı güçlendirme çalışması başlıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte, viyadükte 10 gün süreyle çalışma yapılacak. Çalışma süresince viyadükteki tüm şeritler 23.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çalışma sırasında sürücülerin yönlendirileceği alternatif yolları açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 12:37, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 12:37
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10 gün sürecek çalışma: Tüm şeritler kapanacak

Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde yapılacak depreme karşı güçlendirme çalışması nedeniyle bütün şeritler, okulların kapanmasının ardından 10 gün süreyle 23.00 ile 06.00 arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, O-3 karayolu üzerindeki Sağmalcılar Viyadüğü'nde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacağı bildirildi.

O-3 karayolu Aksaray yönünde viyadük genleşme derzi yenileme çalışması yapılacağı belirtilen açıklamada, viyadük üzerindeki bütün şeritlerin, 23.00 ila 06.00 saatleri arasında 10 gün süreyle geçici olarak trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, belirtilen saatlerde O-3 karayolu ve Metris-Esenler bağlantı yolundan gelen sürücülerin Aksaray yönüne, alternatif olarak Otogar bağlantı yolu ve Dumlupınar Caddesi'ni kullanıp D-100 karayoluyla, Hal Kavşağı'ndan da Eski Edirne Asfaltı bağlantısıyla ulaşabileceği ifade edildi.

Otogar yönünden gelecek sürücülerin ise doğrudan Dumlupınar Caddesi üzerinden D-100 karayoluna bağlanıp Aksaray yönüne ulaşabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahlar kullanılması önerilirken, sürücülerin trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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