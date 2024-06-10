Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım açıklaması: Amacım tahrik etmekti, ulaştım

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, kongrede başkan adayı olan Aziz Yıldırım ile ilgili söylediği sözlere açıklık getirdi.

Ilıcalı, "Aziz Yıldırım, Ali Koç ile canlı yayına çıksın 'Ben hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Amacımıza ulaştığımız için de çok mutluyuz"

"Her zamanki gibi her laftan başka bir şey çıkarmaya çalışanlar buradan da 'Ben bir şey bilmiyorum' cümlesini almaya çalıştılar. Aslında benim oradaki amacım Sayın Yıldırım'ı canlı yayına çıkarmaktı. Birisine 'Sen bunu yaparsan ben bir şey bilmiyorum' demek onu yapmaya tahrik etmektir. Benim amacım orada Sayın Yıldırım'ı Ali Koç ile teke tek konuşmaya çıkmak için açıkçası tahrik ve teşvik etmekti. Amacımıza ulaştığımız için de çok mutluyuz. İki başkanın buluşması da bence gayet iyi oldu."