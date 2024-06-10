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Bakan Şimşek: Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi. Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam etti" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 14:37, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:37
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Bakan Şimşek: Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, açıklamasında şunları kaydetti;

Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi. Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam etti. Geçen yılın ilk dört ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5,8 milyar dolar net giriş oldu.

"Uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz"

Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranları aynı dönemde bankacılık sektörü için yüzde 90'dan yüzde 158'e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72'den yüzde 116'ya yükseldi.

Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz.

Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

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