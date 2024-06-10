6 yaşındaki çocuk gelin skandalında dava yine ertelendi

Savcı, istinaf mahkemesinin, bozma ilamı doğrultusunda sanıklara verilen cezaların artırılması yönünde mütalaa verdi. Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Ekim 2023'te tutuklu sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

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