Hastane tuvaletinde kız çocuğunun görüntüsünü çeken çalışan tutuklandı

Olay, 6 Haziran'da Burdur Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlandığı için acil servise başvuran B.Ş. kendisinden istenen idrar tahlilini vermek için tuvalete girdi. B.Ş., bu sırada bir kişinin kapının altından cep telefonuyla kendisini görüntülediğini fark etti. Telefonu tekmeleyen B.Ş. dışarı çıktığında şüpheliyi bulamadı. Polise haber veren B.Ş., şikayetçi oldu. Yapılan kamera incelemesinde şüphelinin hastanede işçi olarak çalışan H.Y. olduğu tespit edildi. Polisin çalışmasının ardından H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. tutuklandı.