TOGG'dan yeni adım: Asgari ücretliye özel TOGG fırsatı

Ekonomim'de yer alan habere göre; ekonomik krizin gölgesinde otomobil satışlarının durma noktasına geldiği bir dönemde, TOGG'un bu adımının, asgari ücretli vatandaşlara moral ve umut vermesi bekleniyor. TOKİ evlerinde uygulanan satış sistemine benzer şekilde, TOGG'un yeni B-SUV modelinde de düşük gelire sahip kişilere uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme imkanları sunulacak. TOGG, bu şekilde asgari ücretlilere yönelik başlattığı özel kampanya ile sıfır otomobil sahibi olma fırsatı sunuyor.

Ekonomik kriz ve yüksek otomobil fiyatları nedeniyle sıfır araç almak zorlaşmışken, TOGG'un dar gelirlilere yönelik satış kampanyasının üzerinde çalıştığı söyleniyor. Böylelikle TOKİ evlerinde uygulanan modele benzer şekilde, uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme seçenekleri ile asgari ücretliler de sıfır otomobil sahibi olabilecek. TOKİ evlerinde uygulanan benzer bir satış sisteminin TOGG'un yeni B-SUV modelinde de düşük gelire sahip kesimlere uygulanacağı iddia ediliyor. Ancak yapılan çalışmanın en ses getireni ise asgari ücretli ya da düşük aylıkla çalışanlara sıfır otomobil almanın yolunun açan çalışma olacak. Otomobil piyasasında satışlar resmen durma noktasına gelirken, TOGG ciddi bir satış rakamı yakaladı. TOGG, dar gelirlilere yönelik bir satış sistemi üzerinde çalışıyor.

YENİ KAMPANYA

Satış listesine en son B-SUV şeklinde bir versiyonu da yakın tarihte ekleyecek olan TOGG'un aynı zamanda düşük gelirlilere yönelik bir kampanya başlatacağına kesin gözü ile bakılıyor.

Bu kez araç alma şartları içinde yüksek gelirli olmak değil düşük gelirli olmanın yer alacağı iddia ediliyor.

TOKİ SİSTEMİNİN UYGULANMASI BEKLENİYOR

TOKİ evlerinde uygulanan benzer bir satış sisteminin TOGG'un yeni B-SUV modelinde de uygulanması bekleniyor. Böylelikle düşük gelire sahip kesimlere, uzun vadeli, düşük taksitli ödemelerle araç sahibi olma imkanı tanınacak.