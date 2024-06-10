Üç ilde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı

Ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artmasıyla kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınları meydana gelebileceği ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların varlığı sebebiyle orman yangınlarıyla mücadelede ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyuldu.

Kent genelinde bu kapsamda ormanlık alanlara girişler 10 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında kısıtlandı.

Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanlar kısıtlamadan muaf tutuldu.

Orman ya da tabiat parklarında piknik yapmak, spor, yürüyüş yapmak gibi faaliyetlerin serbest bırakıldığı kısıtlama kararında bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, kamp yapmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.

Ayrıca her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

Yasak kapsamında ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Yasağa aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.

Burdur'da 15 Haziran'dan itibaren ormana girişler yasaklandı

Burdur'da yangın riski nedeniyle 15 Haziran-31 Ekim döneminde tabiat parkı, piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklığın artmasıyla orman yangını riskinin arttığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirlere İlişkin Karar'a istinaden, Burdur ili sınırları dahilinde bulunan orman parkları ve tabiat parkları içerisindeki piknik ve mesire alanları ile günübirlik kontrollü alanlar haricindeki ormanlık alanlara görevliler, izinli arıcılar ve izinli çobanlar haricinde 15 Haziran-15 Ekim 2024'te girilmesi yasaktır. Söz konusu kararda belirlenen günübirlik piknik yapılabilecek orman, tabiat parkları ve mesire alanlarında gerekli önlem alınarak ateş yakılmaksızın piknik yapılabilecektir."

Samsun'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Samsun Valiliği mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklardan ötürü muhtemel orman yangınlarına tedbir olarak yaklaşık 4 ay süreyle ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

Samsun Valiliği'nde ildeki tüm birimlere gönderilen talimatlar, "Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır" denilerek açıklandı.

4 ay süreyle girişler yasak

Alınan kararlar uyarınca Samsun ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2024 ve 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklandı. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak yasaklandı.

Anız yakmak yasak

Orman Yasası'nın 31 ve 32'nci maddeleri kapsamında olan köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Belediyeler ve ilgili kurumlara orman yangınlarına karşı almaları gereken tedbirler sıralandı.

Yüksek sıcaklıklara karşı uyarı

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi de mevsim normalleri üzerinde yüksek sıcaklıklara karşı Orta Karadeniz illerinde yaşayan vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ortalamaların üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının daha da artacağı ifade edildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Samsun Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıda, "Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bölgenin iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde, kıyı kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulunularak, "Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Beklenen en yüksek sıcaklıklar

Bölgeye bağlı il merkezlerinde ilerleyen günlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun: 28-30, Sinop: 27-30, Ordu: 27-28, Kastamonu: 32-36, Çorum: 33-36, Amasya: 36-40, Tokat: 34-36.