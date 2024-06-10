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Kadın memuru tacizle suçlanan MEM şube müdürü açığa alındı

BURSA İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli kadın memur K.A.'ya, sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen şube müdürü M.K. açığa alınırken, olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı, Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 17:11, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:12
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Kadın memuru tacizle suçlanan MEM şube müdürü açığa alındı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli kadın memur K.A., iddiaya göre; şube müdürü olarak görev yapan M.K. tarafından tacize uğradı. Sosyal medya üzerinden defalarca uygunsuz mesaj alan K.A., duyduğu rahatsızlığı belirterek M.K.'yi uyardı. Kadın memur, çalıştığı kurum binasında M.K. tarafından fiziksel tacize uğradığını iddia ederek, üslerine şikayet etti. Şube müdürünün tacizlerine devam etmesi üzerine kadın memur, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şube müdürü M.K. açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da sürecin hassasiyetle takip edildiğine dikkat çekilerek, "Basında yer alan 'Bir kadın personelin şube müdürü tarafından taciz edildiği iddiası ve haberine' ilişkin; olay öğrenildiği andan itibaren Valiliğimizce iddiaya dair derhal inceleme başlatılmıştır. Eş zamanlı olarak Bakanlığımızın ilgili birimine konu hakkında bilgi sunulmuş ve Bakanlık müfettişi görevlendirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu şube müdürü hakkında açığa alma işlemi gerçekleştirilmiş olup bugün (10.06.2024) itibarıyla Bakanlığımızca konuyla ilgili gönderilen müfettişler tarafından ilimizde gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış bulunmaktadır. Süreç hassasiyetle takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

'TACİZ NİTELİĞİNDE ISRAR'

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy da yaptığı açıklamada, "Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan bir kadın memur, kendi amiri olmayan ancak şube müdürü sıfatı taşıyan bir şahıs tarafından defalarca sözlü ve fiziksel tacize maruz kalmıştır. K.A. adlı bu kadın memura, sosyal medya üzerinden birlikte olmak istediğini söyleyen mesajlar atan, her defasında aldığı 'hayır' cevabını pişkinlikle yok sayan bu şahsın, sapıklık oranını müdürlük binası içinde kadın memura zorla fiziksel müdahaleye kadar vardırdığı şikayete konu olmuştur. Kendisine mesaj atmamasını söyleyen, defalarca sadece huzurlu biçimde çalışmak istediğini belirten, bu arsız şube müdürüne evli ve çocuklu bir adam olduğunu hatırlatan kadın memurumuz, haftanın belli günlerinde kendisiyle de görüşebileceğini söyleyecek kadar kendini şaşıran bu adamın, taciz niteliğindeki ısrarlarına maruz kalmaya devam etmiştir" dedi.

'PİŞKİNCE ENGELLERİ KALDIRMASINI SÖYLEMİŞTİR'

Kadın memur K.A.'nın çocuğunun LGS'ye gireceği okulda M.K.'nin kendisini görevlendirdiğini de belirten Toy, "Bu tacizleri müdürlüğe anlatan kadın memurumuz, mesajlaşmaları ekran görüntüleriyle kanıtlayıp, resmi olarak şikayette bulunsa da müdürlük bu skandal konusunda gerekeni yapmak yerine kulağının üstüne yatmış, bu cezasızlık ise tacizci müdüre güç vermiştir. Öyle ki bu alçakça ve sistematik şekilde yapılan taciz için kadın memurun çocuğu dahi alet edilmeye çalışılmıştır. Bu yönetici, taciz ettiği ve kendisini artık mesaj atmamasını sağlamak için sosyal medyadan engelleyen kadın memurun çocuğunun, 2 Haziran tarihinde yapılan LGS'de girdiği okulda kendini görevli yaptırmış ve burada çocuğunu bekleyen kadın memura pişkince sosyal medyadan engelleri kaldırmasını söylemiştir. Üstelik şahsın bu sözleri de K.A.'nın okul bahçesinde yaptığı gizli çekim sayesinde video kaydıyla ispatlıdır. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı resmi şikayetten bir sonuç alamayan K.A, bugün itibarıyla hem savcılığa başvurmuş hem de bu rezalet konusunda Eğitim-İş Bursa Şubesi olarak bizi bilgilendirmiştir. Bu sistemli tacize dair kanıt niteliğindeki tüm dokümanlar elimizdedir" diye konuştu.

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