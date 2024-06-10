Trafikte tartıştığı motosikletliye bıçak çekti: Seni ikiye bölerim
Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs, trafikte tartıştığı motosikletli gence bıçak çekerek küfürler yağdırdı. Elinde bıçak bulunan şahsın 'seni ikiye bölerim' diyerek tehdit ettiği anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 17:32, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 18:13
Olay, Ümraniye'de yaşandı. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına gelerek küfretmeye başladı. Bu sırada yanında bulunan şahıs da bıçak çekerek motosikletli genci 'Seni ikiye bölerim' diye tehdit etti. Motosiklete vuran saldırgan, motosikletlinin de üzerine yürüdü. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansırken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.