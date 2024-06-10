Trafikte tartıştığı motosikletliye bıçak çekti: Seni ikiye bölerim

Olay, Ümraniye'de yaşandı. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına gelerek küfretmeye başladı. Bu sırada yanında bulunan şahıs da bıçak çekerek motosikletli genci 'Seni ikiye bölerim' diye tehdit etti. Motosiklete vuran saldırgan, motosikletlinin de üzerine yürüdü. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansırken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.