Sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, AA muhabirine, bu hafta yurt genelinde etkisini gösterecek sıcaklıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen haftadan itibaren etkili olan yağışlı havanın yarın Doğu Anadolu Bölgesinde görüldükten sonra yurdu terk edeceğini ve yerini sıcak havaya bırakacağını bildiren Şahbaz, "Yurdumuz yarından itibaren sırt dediğimiz yapının etkisine girecek. Bu nedenle önümüzdeki hafta sonuna kadar az bulutlu, açık ve sıcak bir havaya sahip olacağız." diye konuştu.

Sıcaklıkların, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Şahbaz, "Yarından itibaren hızlı bir artışla Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar, yurdun geri kalanında ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak ve hafta sonuna kadar bu şekilde devam etmesini bekliyoruz." bilgisini verdi.

Hafta sonunun ardından yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini aktaran Şahbaz, yağışla batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların mevsim normallerine düşeceğini söyledi.

Şahbaz, bu hafta görülecek sıcaklıkların "Afrika sıcaklıkları" olarak nitelendirilen sıcaklıklardan olmadığını ifade etti.

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Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini dile getiren Şahbaz, Ankara'da yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 8-9 derece üzerine çıkacağını belirtti.

İstanbul'da yarın havanın 32 derece, çarşamba ve perşembe günü de 34 derece olacağını bildiren Şahbaz, sıcaklıkların mevsim normallerinin 9-10 derece üzerine çıkacağını ve sıcaklıkların bazı bölgelerde daha da artabileceğini söyledi.

Şahbaz, sıcaklıkların İzmir'de de yarın 38, çarşamba ve perşembe günü 40 dereceye kadar çıkacağını kaydetti.