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Kadın maganda genç kızlara dehşeti yaşattı: Öldürürüm seni

Kocaeli'de farklı tarihlerde genç kızlara şiddet uygulayarak, küfür ve tehdit eden Bahar K. ile arkadaşı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kızların darp edildiği görüntüler ise büyük tepki çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 18:55, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 19:23
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Kadın maganda genç kızlara dehşeti yaşattı: Öldürürüm seni

Körfez'de ikamet ettiği öğrenilen Bahar K.'nin farklı zamanlarda genç kızlara şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Sokak ortasında çekilen görüntülerin birinde, genç bir kızı saçlarından tutup tekmeleyen şüphelinin, "Çocuğuna sahip çık. 19 yaşındasın, 2 yaşında kızın var" diyerek darp ettiği, yanındakilerin de bir süre müdahale etmeyerek, olan biteni izlediği anlar yer aldı. Görüntülerin devamında Bahar K.'nin kızı yere atarak yeniden tekmelediği ve saçlarından tutarak kaldırdığı, yanında bulunan bazı kişilerin de, "Bahar tamam" diyerek olayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

"Öldürürüm seni"

Aynı zamanda görüntülerde, zanlının sokak ortasında genç kızı darp ettikten sonra, "Bak seni uyarıyorum. Bir dahakine aynaya bakamazsın. 'Sana vurmayacağım' dedim. Küçücüksün. Benim sevgilim var, bunun da sevgilisi var. Körfez'de bir tanesine denk gelirsen öldürürüm seni. Ben ömrünü vermişim. Yemin ederim öldürürüm seni" diyerek tehdit ettiği duyuldu.

"Kim kurtaracak seni buradan"

Evde çekilen bir diğer görüntüde ise Bahar K.'nin başka bir kızın kafasına vurup, "Kim kurtaracak seni buradan" ifadelerini kullanarak küfrettiği, şiddet gören genç kızın ise korku dolu bakışlarla "Abla tamam sakin ol" dediği anlar yansıdı.

"Körfez'in çocuklarından uzak duracaksın"

Yine ev ortamında kaydedilen bir başka görüntüde de zanlının bu kez de farklı bir kıza psikolojik baskı uyguladığı görüldü. Başka kişilerin de bulunduğu ev ortamında baskı altına alınan kızın, "Tamam abla ben zaten onu her yerden engelledim" dediği, Bahar K.'nin de "Tanımayacaksın zaten. Körfez'in çocuklarından uzak duracaksın. Bir araştır. Belki karısı var, belki sevgilisi var" diyerek genç kızı korkuttuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Kalk, nefes alamıyorum"

Bir diğer görüntüde ise darp edilen başka bir kızın nefes nefese kaldığı görüldü. Bahar K.'nin üzerine çıkarak sorular sorduğu, şiddet gösterdiği kızın da, "Kalk, nefes alamıyorum" dediği duyuldu.

Gözaltına alındılar

Şiddet görüntülerinin bugün sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahar K. ile G.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz şüphelilerin emniyete getirildiği anların fotoğrafını, "Gereği yapıldı" notuyla paylaştı.

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