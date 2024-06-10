Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Üç ilde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı
Üç ilde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı
Bayrama Özel Oranlarla 75.000TL Kredi!
Bayrama Özel Oranlarla 75.000TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Ek vergi, Çinli otomotivciyi yatırıma zorluyor
Ek vergi, Çinli otomotivciyi yatırıma zorluyor
DMM, 'bir sürücüyle jandarma arasında tartışma' iddiasını yalanladı
DMM, 'bir sürücüyle jandarma arasında tartışma' iddiasını yalanladı
THY, yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
THY, yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
Borsa 10.000 puan barajının altına geriledi
Borsa 10.000 puan barajının altına geriledi
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkacak
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkacak
Kadın memuru tacizle suçlanan MEM şube müdürü açığa alındı
Kadın memuru tacizle suçlanan MEM şube müdürü açığa alındı
TOGG'dan yeni adım: Asgari ücretliye özel TOGG fırsatı
TOGG'dan yeni adım: Asgari ücretliye özel TOGG fırsatı
Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecek
Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecek
Hastalıklı köpeklerin Ankara'ya getirilmesi olayında 1 tutuklama
Hastalıklı köpeklerin Ankara'ya getirilmesi olayında 1 tutuklama
Türkiye'ye 4 ayda 2,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
Türkiye'ye 4 ayda 2,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
Bakan Şimşek: Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor
Bakan Şimşek: Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor
Demiryollarında basına 'serbest geçiş engeli'
Demiryollarında basına 'serbest geçiş engeli'
Depremzededen 467 gün sonra haber geldi
Depremzededen 467 gün sonra haber geldi
Bayram öncesi marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi
Bayram öncesi marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi
'Vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz'
'Vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz'
10 gün sürecek çalışma: Tüm şeritler kapanacak
10 gün sürecek çalışma: Tüm şeritler kapanacak
İstanbul'da müsilaj kabusu geri mi döndü?
İstanbul'da müsilaj kabusu geri mi döndü?
Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza!
Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza!
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Hazine ve Maliye çiftçinin hububat fiyatlarına da müdahil oldu
Hazine ve Maliye çiftçinin hububat fiyatlarına da müdahil oldu
Doğalgaz faturaları için destek geliyor
Doğalgaz faturaları için destek geliyor
İadei ziyaretin gündemi yoğun, işte masadaki konular
İadei ziyaretin gündemi yoğun, işte masadaki konular
TBMM'de bayram öncesi yoğun gündem
TBMM'de bayram öncesi yoğun gündem
Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor
Ankara Valiliği: Hastalık Taşıyan Köpekler İçin Harekete Geçildi
Ankara Valiliği: Hastalık Taşıyan Köpekler İçin Harekete Geçildi
Genç milliler YKS'ye Zagreb'de girdi
Genç milliler YKS'ye Zagreb'de girdi
Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, polis eşi yaralandı
Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, polis eşi yaralandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 21:45, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 22:26
Yazdır

Konakkuran Mahallesi'nin yaklaşık 1700 rakımındaki karaçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 90 personel ile 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ve iş makineleri yönlendirildi.

Bölgedeki sarp arazi yapısı ve rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.

Ekiplerin, havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma işlemleri sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber