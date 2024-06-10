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Gaziantep'teki kazada ölenlerin sayısı 10'a çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 23:18, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 23:19
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Gaziantep'teki kazada ölenlerin sayısı 10'a çıktı

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde 6 Mayıs'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan Emine Yener, tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yener'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde 6 Mayıs'ta Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikseri çarpışmış, kazada 9 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 5'inin tedavisi sürerken 6'sı taburcu edilmişti.

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