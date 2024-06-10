Gaziantep'teki kazada ölenlerin sayısı 10'a çıktı

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde 6 Mayıs'ta Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikseri çarpışmış, kazada 9 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 5'inin tedavisi sürerken 6'sı taburcu edilmişti.

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