11 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları
11 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, saha incelemelerinde bulunacak, Valilik AFAD Toplantı Salonu'nda basın açıklaması yapacak.
(Hatay/13.30/14.30/18.00)
2- TBMM'den
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının çalışmaları hakkında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu (KEFEK) bilgilendirecek.
(14.30)
- MHP ve DEM Parti grup toplantıları yapılacak.
(10.45/12.45)
- Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Müzakereleri Komitesi 3. Bakanlar Toplantısı'nın açılış ve kapanış konuşmalarını yapacak.
(İstanbul/14.00/17.30)
3- TÜİK, 2023 yılı hanehalkı tüketim harcaması istatistiklerini, nisan ayı ticaret satış hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenecek BRICS+ oturumuna katılacak.
(Nijniy Novgorod)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na İtalya'da devam edilecek.
(Roma/10.00)
2- 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Polonya'da yaptığı kampı tamamlayan A Milli Futbol Takımı, şampiyonanın düzenleneceği Almanya'ya geçecek.
(Hannover)