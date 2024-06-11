11 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, saha incelemelerinde bulunacak, Valilik AFAD Toplantı Salonu'nda basın açıklaması yapacak.

(Hatay/13.30/14.30/18.00)

2- TBMM'den

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının çalışmaları hakkında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu (KEFEK) bilgilendirecek.

(14.30)

- MHP ve DEM Parti grup toplantıları yapılacak.

(10.45/12.45)

- Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Müzakereleri Komitesi 3. Bakanlar Toplantısı'nın açılış ve kapanış konuşmalarını yapacak.

(İstanbul/14.00/17.30)

3- TÜİK, 2023 yılı hanehalkı tüketim harcaması istatistiklerini, nisan ayı ticaret satış hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenecek BRICS+ oturumuna katılacak.

(Nijniy Novgorod)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na İtalya'da devam edilecek.

(Roma/10.00)

2- 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Polonya'da yaptığı kampı tamamlayan A Milli Futbol Takımı, şampiyonanın düzenleneceği Almanya'ya geçecek.

(Hannover)