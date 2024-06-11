Zengezur'da iki alternatif! Ermenistan olmazsa İran hattı gündemde

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge ülkeleri açısından büyük önem arz eden ve Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi'ne İran'ın da olumlu yaklaştığını kaydetti.

Bakan Fidan, AK Parti milletvekillerine dış politikadaki son gelişmeleri değerlendirdi. Kalkınma Yolu konusunda önemli mesafe alındığına dikkat çeken Fidan "Projeye, İran başta olmak üzere bir direnç vardı. Dünyada da direnç söz konusuydu. Ama gelinen noktada bu direnç kırıldı. İran da destekliyor. Çünkü İran'la yaptığımız görüşmelerde de onlara 'Size dünyada bir ambargo uygulanıyor. Bu proje aynı zamanda sizin de bir çıkış kapınız olacak' dedik. İran da kabul ediyor artık Kalkınma Yolu'nu. Bölge ülkelerinin tümü için çok önemli bir proje olacak" dedi.

"İRAN'LA GÖRÜŞÜYORUZ"

Zengezur Koridoru'nun da stratejik açıdan çok önemli olduğunu belirten Fidan "Ermenistan'dan geçmesi üzerine değerlendirme yapılıyor ama eğer bu konuda sıkıntı çıkarsa, İran'dan geçmesi seçeneği de gündemde. Bölge ülkelerinden, bu konuda yapıcı bir yaklaşım sergilemelerini ve Zengezur Hattı gibi bölgesel ve küresel bağlantı projelerine destek vermelerini bekliyoruz. İran'la bu konuda görüşmeler yapılıyor" diye konuştu.

"İSRAİL YALNIZLAŞIYOR"

Bakan Fidan, Filistin'le ilgili olarak da "Uzun zamandır Türkiye olarak uluslararası arenada sürdürdüğümüz, İsrail'e her türlü diplomatik baskıyı uygulama konusundaki çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. İsrail'e yönelik uluslararası baskı emsali görülmemiş şekilde artıyor ve İsrail giderek yalnızlaşıyor. Uluslararası Adalet Divanında, Güney Afrika'nın açtığı davaya taraf olmak isteyen başka ülkeler de bulunuyor. Biz de Türkiye olarak taraf olacağız. Böylece İsrail, hem diplomatik alanda hem hukuk alanında giderek yalnızlaşacak. İsrail'in uluslararası arenada yalnızlaşması ve Filistin'in haklı davasını savunmaya yönelik politikamızı sürdüreceğiz. Son dönemde bu konularda önemli mesafeler kat edildi. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı artıyor. 150 civarında ülke tanıdı. Bunun daha da artacağını düşünüyoruz. Bütün dünya Filistin'in haklı davasını kabul ediyor. Burada iki devletli çözümden başka çare yok" değerlendirmesini yaptı.