14 ilde 'Sibergöz' operasyonu: 107 gözaltı
İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen "Sibergöz-44" operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 08:07, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 08:08
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen "Sibergöz-44" operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını açıkladı.