14 ilde 'Sibergöz' operasyonu: 107 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen "Sibergöz-44" operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını açıkladı.