Hava sıcaklıkları bu illerde 40 dereceyi aşacak

En çok harcama konut ve kira için yapıldı
En çok harcama konut ve kira için yapıldı
Bayrama Özel Oranlarla 75.000TL Kredi!
Bayrama Özel Oranlarla 75.000TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Kısa çalışma ödeneğinde düzenleme
Kısa çalışma ödeneğinde düzenleme
Bahçeli: Cumhurbaşkanımız herkesle görüşebilir
Bahçeli: Cumhurbaşkanımız herkesle görüşebilir
Türk hac kafileleri kutsal topraklara ulaştı
Türk hac kafileleri kutsal topraklara ulaştı
Ali Yerlikaya: 77 Kaymakam adayımızı açıklıyoruz
Ali Yerlikaya: 77 Kaymakam adayımızı açıklıyoruz
Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Son geçerlilik tarihi belli oldu!
Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Son geçerlilik tarihi belli oldu!
Kolejlerde rekor zam... 7 milyona lise eğitimi
Kolejlerde rekor zam... 7 milyona lise eğitimi
Hatay Valiliğinden ülkelerine dönen Suriyeliler ile ilgili iddialara yanıt
Hatay Valiliğinden ülkelerine dönen Suriyeliler ile ilgili iddialara yanıt
Zengezur'da iki alternatif! Ermenistan olmazsa İran hattı gündemde
Zengezur'da iki alternatif! Ermenistan olmazsa İran hattı gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesi bugün olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesi bugün olacak
Emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
Emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
Üç ilde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı
Üç ilde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı
Ek vergi, Çinli otomotivciyi yatırıma zorluyor
Ek vergi, Çinli otomotivciyi yatırıma zorluyor
DMM, 'bir sürücüyle jandarma arasında tartışma' iddiasını yalanladı
DMM, 'bir sürücüyle jandarma arasında tartışma' iddiasını yalanladı
THY, yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
THY, yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
Borsa 10.000 puan barajının altına geriledi
Borsa 10.000 puan barajının altına geriledi
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkacak
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkacak
Kadın memuru tacizle suçlanan MEM şube müdürü açığa alındı
Kadın memuru tacizle suçlanan MEM şube müdürü açığa alındı
TOGG'dan yeni adım: Asgari ücretliye özel TOGG fırsatı
TOGG'dan yeni adım: Asgari ücretliye özel TOGG fırsatı
Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecek
Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecek
Hastalıklı köpeklerin Ankara'ya getirilmesi olayında 1 tutuklama
Hastalıklı köpeklerin Ankara'ya getirilmesi olayında 1 tutuklama
Türkiye'ye 4 ayda 2,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
Türkiye'ye 4 ayda 2,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
Bakan Şimşek: Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor
Bakan Şimşek: Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor
Demiryollarında basına 'serbest geçiş engeli'
Demiryollarında basına 'serbest geçiş engeli'
Depremzededen 467 gün sonra haber geldi
Depremzededen 467 gün sonra haber geldi
Bayram öncesi marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi
Bayram öncesi marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi
'Vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz'
'Vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz'
10 gün sürecek çalışma: Tüm şeritler kapanacak
10 gün sürecek çalışma: Tüm şeritler kapanacak
İstanbul'da müsilaj kabusu geri mi döndü?
İstanbul'da müsilaj kabusu geri mi döndü?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hava sıcaklıkları bu illerde 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Hakkari çevreleri, Van'ın doğu kesimleri ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 09:09, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:15
Yazdır
Hava sıcaklıkları bu illerde 40 dereceyi aşacak

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber