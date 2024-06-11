Dolar 32,34 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,3950 32,3960 32,3430 32,3440 Avro 34,7860 34,7870 34,6820 34,6830 Sterlin 41,2160 41,2340 41,1280 41,1440 İsviçre Frangı 36,1170 36,1380 35,9780 35,9920 ANKARA ABD Doları 32,3650 32,4450 32,3130 32,3930 Avro 34,7460 34,8260 34,6420 34,7220 Sterlin 41,1560 41,3660 41,0680 41,2780