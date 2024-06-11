Dolar 32,34 TL'ye geriledi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 32,34 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 18:07, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 18:38
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,3950
|32,3960
|32,3430
|32,3440
|Avro
|34,7860
|34,7870
|34,6820
|34,6830
|Sterlin
|41,2160
|41,2340
|41,1280
|41,1440
|İsviçre Frangı
|36,1170
|36,1380
|35,9780
|35,9920
|ANKARA
|ABD Doları
|32,3650
|32,4450
|32,3130
|32,3930
|Avro
|34,7460
|34,8260
|34,6420
|34,7220
|Sterlin
|41,1560
|41,3660
|41,0680
|41,2780