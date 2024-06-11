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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 17:08, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:08
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin lira oldu

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 390 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 2 milyon 415 bin liradan tamamladı. Standart altının kilogram fiyatı dün de günü 2 milyon 415 bin liradan kapatmıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 377 milyon 327 bin 126,17 lira, işlem miktarı ise 572,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 403 milyon 398 bin 939,94 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.415.000,002.315,00
En Düşük2.390.000,002.284,35
En Yüksek2.415.000,002.320,00
Kapanış2.415.000,002.319,00
Ağırlıklı Ortalama2.408.208,152.313,11
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.377.327.126,17
Toplam İşlem Miktarı (Kg)572,12
Toplam İşlem Adedi32

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