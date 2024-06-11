MEB, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 10:23, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:50
Milli Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
Buna göre, iller arası yer değiştiren öğretmenler 14 Haziran 2024 tarihinden sonra görev yaptıkları okullardan ayrılarak yeni görev yerlerinde görevlerine başlayabilecekler.
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