Ankara'da iş hanında yangın
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir iş hanında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 10:35, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:36
Ankara'da iş hanında yangın çıktı.Polatlı'da yer alan bir iş hanında yaşanan yangın, bilinmeyen bir sebeple başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu tamamen söndürüldü.