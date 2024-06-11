İstanbul'da magandalar ambulansa yol vermedi, hastayı görmek istedi

En çok harcama konut ve kira için yapıldı
En çok harcama konut ve kira için yapıldı
Bayrama Özel Oranlarla 75.000TL Kredi!
Bayrama Özel Oranlarla 75.000TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Kısa çalışma ödeneğinde düzenleme
Kısa çalışma ödeneğinde düzenleme
Bahçeli: Cumhurbaşkanımız herkesle görüşebilir
Bahçeli: Cumhurbaşkanımız herkesle görüşebilir
Türk hac kafileleri kutsal topraklara ulaştı
Türk hac kafileleri kutsal topraklara ulaştı
Ali Yerlikaya: 77 Kaymakam adayımızı açıklıyoruz
Ali Yerlikaya: 77 Kaymakam adayımızı açıklıyoruz
Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Son geçerlilik tarihi belli oldu!
Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Son geçerlilik tarihi belli oldu!
Kolejlerde rekor zam... 7 milyona lise eğitimi
Kolejlerde rekor zam... 7 milyona lise eğitimi
Hatay Valiliğinden ülkelerine dönen Suriyeliler ile ilgili iddialara yanıt
Hatay Valiliğinden ülkelerine dönen Suriyeliler ile ilgili iddialara yanıt
Zengezur'da iki alternatif! Ermenistan olmazsa İran hattı gündemde
Zengezur'da iki alternatif! Ermenistan olmazsa İran hattı gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesi bugün olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesi bugün olacak
Emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
Emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
Üç ilde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı
Üç ilde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı
Ek vergi, Çinli otomotivciyi yatırıma zorluyor
Ek vergi, Çinli otomotivciyi yatırıma zorluyor
DMM, 'bir sürücüyle jandarma arasında tartışma' iddiasını yalanladı
DMM, 'bir sürücüyle jandarma arasında tartışma' iddiasını yalanladı
THY, yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
THY, yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
Borsa 10.000 puan barajının altına geriledi
Borsa 10.000 puan barajının altına geriledi
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkacak
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkacak
Kadın memuru tacizle suçlanan MEM şube müdürü açığa alındı
Kadın memuru tacizle suçlanan MEM şube müdürü açığa alındı
TOGG'dan yeni adım: Asgari ücretliye özel TOGG fırsatı
TOGG'dan yeni adım: Asgari ücretliye özel TOGG fırsatı
Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecek
Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecek
Hastalıklı köpeklerin Ankara'ya getirilmesi olayında 1 tutuklama
Hastalıklı köpeklerin Ankara'ya getirilmesi olayında 1 tutuklama
Türkiye'ye 4 ayda 2,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
Türkiye'ye 4 ayda 2,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
Bakan Şimşek: Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor
Bakan Şimşek: Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor
Demiryollarında basına 'serbest geçiş engeli'
Demiryollarında basına 'serbest geçiş engeli'
Depremzededen 467 gün sonra haber geldi
Depremzededen 467 gün sonra haber geldi
Bayram öncesi marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi
Bayram öncesi marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi
'Vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz'
'Vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz'
10 gün sürecek çalışma: Tüm şeritler kapanacak
10 gün sürecek çalışma: Tüm şeritler kapanacak
İstanbul'da müsilaj kabusu geri mi döndü?
İstanbul'da müsilaj kabusu geri mi döndü?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da magandalar ambulansa yol vermedi, hastayı görmek istedi

Siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, "Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 11:01, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:04
Yazdır

İstanbul Kadıköy'de ambulansa yol vermeyen magandalar, saniye saniye görüntülendi.

Bostancı yan yolda saat 15.00 sıralarında bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü, ismi öğrenilemeyen motosikletli iki kişi tarafından kesildi.

Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları,

"Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz

" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istedi.

Hastayı görene kadar ambulansın başından ayrılmadılar

Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü, çaresiz kalarak aracın yan kapısını açtı ve içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye gösterdi. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.

Ambulans şoförü o anları kaydetti

İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber