İstanbul'da magandalar ambulansa yol vermedi, hastayı görmek istedi

İstanbul Kadıköy'de ambulansa yol vermeyen magandalar, saniye saniye görüntülendi.

Bostancı yan yolda saat 15.00 sıralarında bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü, ismi öğrenilemeyen motosikletli iki kişi tarafından kesildi.

Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları,

"Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz

" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istedi.

Hastayı görene kadar ambulansın başından ayrılmadılar

Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü, çaresiz kalarak aracın yan kapısını açtı ve içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye gösterdi. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.

Ambulans şoförü o anları kaydetti

İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.