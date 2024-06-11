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Hamas: BM'nin ateşkes teklifini kabul ediyoruz

Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Hamas'ın BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını kabul ettiğini ve ayrıntılar üzerinde müzakereye hazır olduğunu söyledi.

Haber Giriş : 11 Haziran 2024 11:41, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 12:21
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Üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Reuters'e yaptığı açıklamada, İsrail'in bu karara uymasını sağlamanın Washington'a bağlı olduğunu söyledi. .

Hamas'ın ateşkes, İsrail askerlerinin geri çekilmesi ve İsrail tarafından tutulan tutuklularla rehinelerin takas edilmesiyle ilgili BM Güvenlik Konseyi kararını kabul ettiğini söyledi.

Abu Zuhri, "ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması yoluyla saldırıyı derhal sona erdirmeye zorlama yönündeki taahhütlerini yerine getirme konusunda gerçek bir sınavla karşı karşıyadır" dedi.

BMGK'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklif

BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti. Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu almıştı.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapılmıştı.

Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedilmişti.

Kaynak: REUTERS

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