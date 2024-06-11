İstanbul'da kaçan koyun TEM Otoyolu'nu karıştırdı

Sahibinin koyunu yakalamaya çalıştığı anları bir sürücü cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

İstanbul'da sahibinden kaçan ve TEM Otoyolu'na çıkan koyun, sürücülere tehlikeli anlar yaşattı. Sahibi araçların arasında kaçan koyunu yakalamak için uzun süre uğraştı.

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