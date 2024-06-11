Fenerbahçe'nin top başı yapacağı tarih belli oldu
Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonu hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu. 22 Haziran Cumartesi günü top başı yapacak sarı-lacivertliler, 2-13 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde kamp gerçekleştirecek.
Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmış ve göreve Jose Mourinho'yu getirmişti.
MOURINHO 22 HAZİRAN'DA TAKIMI TOPLUYOR
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonu hazırlıklarına başlayacağı tarih de belli oldu. Buna göre Sarı-Lacivertliler 22 Haziran Cumartesi günü top başı yapacak.
4 HAZIRLIK MAÇI YAPACAKLAR
Fenerbahçe, 2-13 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde kamp gerçekleştirecek. Sarı-lacivertliler, burada 4 de hazırlık maçı yapacak. Fenerbahçe'de 7 isim çalışmalara sonradan dahil olacak. Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Livakovic, Tadic ve Szymanski Euro 2024 için milli takımlarında. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos'ta başlayacak.