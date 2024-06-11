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Bakan Işıkhan: İşveren ve çalışan arasındaki dengeyi koruyarak hareket ediyoruz

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmak için gereken; son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartını 450'e güne düşürdük. Uygulamanın sigortalı bakımından 4 haftadan kısa olabilmesinin istisnalarını düzenledik. Yaptığımız bu düzenlemelerle her şart ve koşulda işverenlerimiz ve çalışanlarımız arasındaki dengeyi koruyarak hareket ettiğimizi de belirtmek isterim" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 15:38, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 15:40
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Bakan Işıkhan: İşveren ve çalışan arasındaki dengeyi koruyarak hareket ediyoruz

Bakan Işıkhan, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından bakanlıkta düzenlenen 1'inci Sektör Buluşması Programı'na katıldı. Işıkhan, çeşitli sektör temsilcilerinin yer aldığı toplantıda gerek içeride gerekse dışarıda yaşanan birçok sorun ve engele rağmen, 'Türkiye Yüzyılı' yürüyüşünü emin adımlarla sürdürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Elbette bu vizyonun başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak en önemli araç, ekonomik kalkınma ve üretim sürecidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temel unsurlarıyla inşa edilmiş yerli ve milli bir ekonomik büyüme modeli bu sürecin teminatı olacaktır. Ülkemizin çeyrek asra yaklaşan büyüme yolculuğunu bugünlere taşıyan da bu bakış açısı olmuştur. Elbette bu zaman diliminde ülkemiz doğal afetler, savaşlar, küresel krizler gibi pek çok hadiseden olumsuz etkilenmiş ve birçok engelle karşı karşıya kalmıştır. Geçmişte gerek içeride gerekse dışarıda ve bölgemizde yaşanan sorunların, ilerleyişimizi sekteye uğrattığı dönemler olmuştur. Ancak bunlardan hiçbiri uzun vadeli hedeflerimize ulaşmamıza engel teşkil etmemiştir" dedi.

ÖDENEK İLE İLGİLİ DEĞİŞLİKLİKLER

Ekonomiye ve çalışma yaşamına ilişkin devam eden başarılı ilerleyişin korunabilmesi ve ileri taşınabilmesi için çalışmalarını çok yönlü ve etkili iş birlikleriyle yürütmelerinin önemli olduğuna işaret eden Işıkhan, "Yeni hayata geçirdiğimiz düzenlemelerde de doğal afetler, küresel krizler gibi çalışma hayatına risk oluşturabilecek gelişmelerin etkisini en aza indirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği'nde yaptığımız değişikliklerde de bu hassasiyeti gözettik. Yapılan değişikliklerden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmak için gereken son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartını 450'e güne düşürdük. Uygulamanın sigortalı bakımından 4 haftadan kısa olabilmesinin istisnalarını düzenledik. Yaptığımız bu düzenlemelerle her şart ve koşulda işverenlerimiz ve çalışanlarımız arasındaki dengeyi koruyarak hareket ettiğimizi de belirtmek isterim" diye konuştu.

'SEKTÖR TEMSİLCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELMEYİ PLANLIYORUZ'

Işıkhan, istihdamın geliştirilmesine yönelik sonuç odaklı politikaların belirlenmesinin en temel amaçlarından olduğunu belirtip, "Bu anlayışla bakanlık olarak; 'Sektör Buluşmaları' adı altında özellikle ekonomimizde ve istihdamda öne çıkan sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelmek ve çözüm odaklı istişarelerde bulunmak amacıyla yeni bir çalışma başlatıyoruz. Bu amaç doğrultusunda; iş gücü piyasalarının geçmişten gelen yapısal sorunlarını çözmek, gelecekte karşılaşılması muhtemel güçlükleri ve fırsatları bir arada değerlendirerek, sektörlerde istihdamı geliştirecek ortak aklın geliştirilmesi için sektör temsilcilerimizle bir araya gelmeyi planlıyoruz" dedi.

'2005'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE'

İstihdam ve iş gücünde en iyi verilerin elde edildiği bir sürecin yaşandığına dikkat çeken Işıkhan, "Politikalarımızın ve reformlarımızın etkisini çok şükür hızlı bir şekilde görüyoruz. Bildiğiniz gibi dün, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından nisan ayı iş gücü verileri açıklandı ve işsizlik oranında Kasım 2012'den bu yana 11,5 yılın en iyi seviyesine ulaşmış durumdayız. İşsizlik oranı aylık bazda 0,1 puan, yıllık bazda ise 1,5 puan azalarak yüzde 8,5'e geriledi. İşsiz sayısı da 484 bin kişi azaldı. İstihdam sayısı geçen yıla göre 1 milyon 240 bin kişi artarak 32 milyon 266 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı da 1,5 puan artarak yüzde 49 olarak gerçekleşti. Genç ve kadınlarda da son yılların en iyi seviyelerine ulaştık. Genç işsizlik verisi, 2005 yılından bu yana en düşük seviyede olmuştur. Kadınlarda ise yıllık bazda işsizlik 2,9 puan azalarak yüzde 11,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu verileri, çalışma hayatına katılımın ve istihdamın artmasını, iş imkanlarının çeşitlenerek genişlemesinin ve ülkemizin istikrarlı büyümesinin bir yansıması olarak değerlendiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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