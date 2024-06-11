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Ankara'da kadın cinayetinde yeni detay

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü ileri sürülen adamın, cinayetin ardından evdeki eşyaları spotçuya sattığı ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 15:50, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 15:52
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Ankara'da kadın cinayetinde yeni detay

Sincan'da dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki Lale Polat, evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis ekipleri ise şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli kocanın cinayetin ardından evdeki beyaz eşyaları spotçuya 20 bin lira karşılığında sattığı öğrenildi. Eşya yüklü kamyonun apartmandan ayrıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

"Buradakiler geçmişte de çiftin kavgalarına şahit olmuş"

Olayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Aytaç Demir: "Saldırgan şahıs, boşanma aşamasındaki eşini sırtından bıçaklamış ve cesedi de evdeki bir odaya kilitlemiş. Evdeki eşyaları da spotçuya satmış. Buradakiler geçmişte de çiftin kavgalarına şahit olmuş. Olay günü burası çok kalabalıktı. Polisler geldi. İncelemelerde bulundu. Kapıda zorlama izi yokmuş, saldırgan muhtemelen anahtarla girmiş" dedi.

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