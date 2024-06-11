Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddia

Sosyal medyada 'Köpek velisi' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 13 yavru 14 tane yetişkin 27 köpek köpek sahiplendiğini söyledi. Sahiplenilen 2 köpeğin ise yolda öldüğü tespit edildi. Hakimlik Boyacı'nın Ankara'ya getirdiği köpek sayısının fazla olması ve yolda 2 köpeğin ölmesi nedeniyle 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklandı.

HAYVANLARIN SAKAT BIRAKILIP PARA TOPLANDIĞI İDDİASI

Kuduz tehlikesi olan 29 köpeği Ankara'ya getiren Özgünlü hakkında korkunç bir iddia gündeme geldi. Özgünlü'nün Şanlıurfa barınağından sahiplendiği köpekler gibi Kahramanmaraş barınağından da köpek sahiplenip para topladığı iddia edildi. Ankara'nın mahallelerinde, İstanbul'daki Sazlıdere, Çatalca Belgrad ve Balaban köyünden getirilen köpeklerin kimini sopayla kafadan vurup felç edildiği, kimini asitle derisinin yakıldığı ve zarar verilen köpeklerin Patiliköy isimli yerlere götürülerek sakat kalan hayvanların üzerinden para akışı sağlandığı iddia edildi.

9 DAİRE 2 DEPO

Özgünlü'nün ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi Tunahan Salihoğlu tarafından 6 yıl önce mahkemeye verildiği ve durumum yok gelirim yok diyerek savunma yaptığı aktarılırken, Özgünlü'nün polis sorgusunda tamamı son dört senede alınmış üzerine kayıtlı 9 daire ve kira aldığı 2 depo olduğunun ortaya çıktığı öne sürüldü.

1 MİLYON 110 BİN LİRALIK ESTETİK HARCAMASI

Özgünlü'nün sağlık kayıtlarında ise burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları ve serum kollajen terapisi aldığı ileri sürülürken 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin? harcama yaptığı banka hareketleri ile tespit edildiği kaydedildi.

UMAY SENA SÜMER

