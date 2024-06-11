Kahramankazan'da 9. kattan düşen çocuk öldü
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 9. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 16:50, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 16:50
Yıldırım Beyazıt Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan Özbek asıllı anne Severa Kenzhebayev'in 4 yaşındaki oğlu Muhammet Ali, 9. kattaki evlerinin penceresinden düştü.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.