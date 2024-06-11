Özgür Özel, Erdoğan ile görüşmesinin ardından MYK'yı topladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 18:18, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 18:18
Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından parti genel merkezinde partisinin kurmaylarıyla görüşüyor.
Genel Başkan Özel'in, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin MYK üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.