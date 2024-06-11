Engelli kız kardeşini döven babasını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Babasının kız kardeşini dövdüğünü ve boğmaya çalıştığını gören erkek kardeş T.Ç. (31) ise evdeki tüfekle babasına ateş etti.

İddiaya göre, Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde eve alkollü gelen M.Ç. (61) ile bedensel engelli kızı E.Ç. (27) arasında tartışma çıktı.

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