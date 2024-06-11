'Siyasette kutuplaşma yerine diyalog yolu tercih edildi'

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başları:

CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretinden sonra bugün gerçekleşen iadeiziyaretle birlikte Türk siyasi hayatında bu tablonun ortaya çıkmasını memnuniyet verici olarak görüyorlar.

Sayın genel başkanımız, cumhurbaşkanımız bu tablonun kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiğini herhangi bir şekilde siyasetin gündelik mevzi savaşları içerinde bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir.

Ekonomi ve yeni anayasa çalışmaları gündeme geldi

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulabilmesi için atılması gereken adımların sadece dar bir insiyatifle değil en geniş siyasi uzlaşma zemini ile gerçekleşmesi gerektiği konusundaki görüşlerini ifade etmişlerdir. Bu çerçevede en geniş şekilde bütün Türkiye'yi kucaklayan bir toplumsal sözleşme olarak anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Bu görüşmede ekonomi ile ilgili konularında gündeme geldiği aşikardır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız ortavadeli program ve 12. kalkınma planıyla yürüdüğümüz bu güçlü yolda elde edinilen kazanımların korunacağını ifade ediyorlar. Ayrıca şimdiye kadar yapılan çeşitli çağrılara rağmen popülizme tevesül edilmeyerek bu programa bağlılığımızı ve Türkiye'nin bu konudaki istikrarı koruyacağı ve programa zarar veren tutumlardan kaçınılacağını ifade etmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız arzu edildiği takdirde CHP tarafından, Maliye ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek Beyin istenildiği zaman bilgi verebileceğini ifade etmişlerdir.

"Dış politika konusundaTürkiye'nin içindeki işbirliğinin artması önemli"

Önümüzdeki dönemde dış politika konusunda işbirliğinin artırılması önemli olacak. Avrupa Parlementosu seçimlerinde aşırı sağın ve popilist sosyalist partilerin ortaya koyduğu performans, Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı konusunda malesef Avrupa'nın yeni meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin içindeki işbirliğinin artması bu aşırı sağ, popilist ve radikal partilere karşı güçlü bir mesaj verilmesi açısından fevkalede öneml olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin içindeki partilerin bu ortaya çıkan faşist dalgaya karşı ortak hareket etmeleri konusundaki hassasiyetlerini ifade etmişlerdir.

(Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı) Cumhurbaşkanımız törenlerde CHP ve diğer partilerle güçlü şekilde beraberlik gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Siyasi partiler arasındaki bu diyalog sürecinin güçlü bir şekilde devam etmesi, kutuplaştırıcı milletimizi yoran üzen siyaset biçimlerinden kaçınılması ve gerçek siyaset alanında ve hizmet yarışında yarışılması bizim bu konuda temennimiz ve arzumuzdur.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarımdan eğitime kadar diğer alanda hükümetimizin yaptıklarını anlattı kendilerinin de bir takım değerlendirmeleri oldu, bahsettiğim bu gündemle ilgili Özel'in değerlendirmeleri oldu ama bu açılamaların CHP Genel Merkezi tarafından yapılması daha doğru olur.

Bundan sonra tekrar görüşme ihtiyaç olursa bu kapı açıktır. Siyasette yumuşama siyas partiler arasındaki yarış rekabet düzeyinde olsun, rekabeti husumete çevirmeyelim bu çerçevede hassasiyeti gözetelim, meseleleri konuşalım. Türk siyasi hayatında rekabet bir husumete dönüşmüş. Husumet yok, adlarımız farklı olabilir, partilerimiz farklı olabilir hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti. Bu anlayışla hareket edersek millete daha iyi hizmet ederiz.