400 bin kişi iş için TOGG'a başvurdu

CNBC-E'ye konuşan Karakaş, uzun vadeli bir proje olarak insan kaynağı süreçlerini yönetmekte titiz davrandıklarını belirterek, "Her mühendis böyle bir projede parmak izinin olmasını ister. Biz küresel olarak rekabet edecek bir markayız ama insan kaynağımızı küresel rekabete hazırlayacak vaktimiz de enerjimiz de yok. Dolayısıyla bize gelecek mühendislerin tecrübesini de yanında getirmesine dikkat ediyoruz ve öğrenme arzularına odaklanıyoruz" dedi.

"Elimizde 400 binin üzerinde CV var"

Özellikle Doğu Avrupa'da yapılan yeni fabrika yatırımlarına dikkat çeken Karakaş, "Orada insan kaynağı oluşturmakta sıkıntılar yaşandı. Ama Türkiye insan kaynağı anlamında cennet. Biz yurt dışından 33 mühendisimizi tersine göç ile getirdik ama inanılmaz bir başvuru yoğunluğu var. Elimizde 400 binin üzerinde CV var. Bunların arasında başka ülkelerden de adayları sık sık görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TOGG gibi şirketlerin Avrupa pazarında yer bulacağını düşünüyorum"

Hem Türkiye'de hem de küresel piyasalarda otomotiv piyasasının değişen trendlere ayak uydurmak zorunda olduğunu hatırlatan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'de zorlaşan pazar şartlarında mevcut paylarını korumaya çalıştıklarını belirtti.

Son dönemde faizlerin yüksek seviyelere çıkması sonrası otomotiv markaları satışlarında düşüşler başlamıştı.

Bu noktada çeşitli kampanyalarla tüketici tarafındaki yerlerini güçlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Gürcan Karakaş, Çinli üreticilerle olan rekabete de değindi. Karakaş, "Avrupalı olmayanların, özellikle de Çinlilerin elektrikli araçlarda klasik üreticilerden daha iyi oldukları görüldü. Klasik üreticiler de bu rekabet ortamında ellerindeki tüm güçleri kullanıyor. Belki 1-2 sene elektrikli araçların satışlarında bir yavaşlama olabilir ama TOGG gibi şirketlerin Avrupa pazarında yer bulacağını düşünüyorum" dedi.

'4x4 TOGG satışa çıkıyor'

Sene sonunda Avrupa'ya ilk TOGG ihracatının gerçekleşeceğini söyleyen Karakaş, 4x4 araç olarak da bilinen TOGG'un güçlü modelinin önümüzdeki aylarda satışa çıkacağını açıkladı.

"T10F ile TOGG'un rekabet gücü daha da artacak"

TOGG'un son modeli olan T10F için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Gürcan Karakaş, "Yerden yüksek ama SUV olmayan aynı zamanda da sportif bir araç bizi bekliyor. Bu aracın makam aracı olarak da kullanılacağını düşünüyoruz. Farklı segmentlere hitap eden T10F ile TOGG'un rekabet gücü daha da artacak" diye konuştu.

TOGG'un pazar payı yüzde 40,89 seviyesinde gerçekleşti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre mayısta geçen yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,1 azaldı ve 100 bin 305'e geriledi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 8,19 azalışla 80 bin 260'a, hafif ticari araç satışları da yüzde 17 düşüşle 20 bin 45'e indi.

Mayıs ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 10 bin 850 adetle Renault ilk sırayı aldı. Onu 9 bin 794 satışla Volkswagen ve 9 bin 50 adetle Ford takip etti. Fiat 8 bin 826 satışla dördüncü, Chery 6 bin 208 ile beşinci sırada yer aldı.

ODMD verilerine göre, TOGG Mayıs ayında elektrikli otomobil pazarında 4 bin 140 adetlik satışla liderliğini pekiştirdi. TOGG'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 56,33 olarak kaydedildi; yani satılan her iki elektrikli otomobilden biri TOGG T10X oldu. Ocak-Mayıs döneminde ise TOGG'un pazar payı yüzde 40,89 seviyesinde gerçekleşti.

Daha önce Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara getirilen yüzde 40 oranındaki ek vergi 7 Temmuz 2024 itibarıyla Çin'den ithal edilen tüm araçlar için geçerli olacak.