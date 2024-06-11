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Biden, Beyaz Saray'daki etkinlikte dondu kaldı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da "Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü" kutlamaları çerçevesinde herkes dans ettiği sırada bir dakikadan uzun bir süre hareketsiz şekilde durdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 21:23, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 21:24
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Biden, Beyaz Saray'daki etkinlikte dondu kaldı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da "Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü" kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Biden, 19 Haziran'da kutlanacak ulusal bayram öncesinde düzenlenen etkinlikte katılımcıların bando eşliğinde dans ettiği sırada bir dakikadan uzun bir süre "dondu" kaldı.

Görüntülerde, George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd'un Biden'ın yanında dans ettiği ve Biden'ın hareketsiz şekilde durduğunun farkına vararak kolunu omzuna attığı görüldü.

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