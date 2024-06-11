Bahçeli'den dikkat çekici yüzük paylaşımı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bahçeli, sosyal medya hesabında turkuaz renkli bir taşın yer aldığı üzerinde "Allah bana yeter" yazılı yüzüğünü paylaştı.

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