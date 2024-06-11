Bahçeli'den dikkat çekici yüzük paylaşımı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından üzerinde turkuaz bir taşın yer aldığı "Allah bana yeter" yazılı yüzüğünü paylaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 22:24, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 22:35
MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bahçeli, sosyal medya hesabında turkuaz renkli bir taşın yer aldığı üzerinde "Allah bana yeter" yazılı yüzüğünü paylaştı.