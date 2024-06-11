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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun'i ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 23:10, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 23:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti.

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