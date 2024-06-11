Cam silerken 5. kattan beton zemine düşen kadın öldü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, cam silerken 5. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 23:58, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 00:00
Dağkapı Mahallesi Cudi Caddesi'nde Berivan E. (30) 5. kattaki evinde cam silerken beton zemine düştü.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Berivan E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının cenazesi Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.