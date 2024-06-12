Cemal Enginyurt'un 'kurban' çağrısına Sırrı Süreyya Önder'den olay yanıt!

Bu çağrıya yanıt ise TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Önder, Enginyurt'un önerisine karşılık olarak, "Bugün emeklilere fitre zekat düşer, bence herhangi bir içtihata gerek yok" dedi. Önder'in bu yanıtı, emeklilerin mevcut ekonomik koşulları göz önüne alındığında, dini yükümlülüklerin zaten onlara esneklik sağladığını ve ek bir fetvaya gerek olmadığını ifade etti.

Cemal Enginyurt ve Sırrı Süreyya Önder arasında Kurban Bayramı öncesinde dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te yaptığı konuşmada, yüksek kurban fiyatlarından şikayet eden emeklilerin durumunu gündeme taşıyarak Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir fetva yayınlayarak emeklilerin kurban kesme zorunluluğundan muaf tutulmasını istedi.

Enginyurt, "Emekliler 10 bin lirayla karpuza bile giremiyorlar" diyerek, emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik durumu vurguladı.

Enginyurt'un bu çağrısına yanıt, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Önder, "Bugün emeklilere fitre zekat düşer, bence herhangi bir içtihata gerek yok" diyerek, emeklilerin maddi zorluklar içinde olduğunu ve bu nedenle kurban kesme zorunluluğunun zaten üzerlerine düşmeyeceğini ifade etti.

Bu diyalog, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların yanı sıra, dini yükümlülüklerin mevcut ekonomik şartlara göre nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda da bir tartışma başlattı. Enginyurt'un önerisi, dini otoritelerin ekonomik zorluklar yaşayan kesimlere yönelik esneklik göstermesi gerektiğini savunurken, Önder'in yanıtı ise mevcut dini kuralların zaten bu esnekliği içerdiğini belirtiyor.