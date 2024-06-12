Borsa'da, düşünülen işlem vergisi oranı belli oldu

Vergi şu anda Türkiye'nin en önemli gündem maddesi. Özellikle Borsa İstanbul'a getirilmesi düşünülen işlem vergisi epeyce gürültü koptu.

Borsaya ilişkin vergi çalışmalarının sadece Maliye tarafında yapılması yani sermaye piyasaları bürokratları ve yetkililerinin henüz son sözlerini söylememiş olmaları bu vergiye ilişkin olasılıkları da beraberinde getiriyor.

Kulislerde, Hazine ve Maliye Bakanlığının eğer beklenen işlem vergisini getirirse, bu oranın onbinde 2 olacağı ve bu vergi ile yılda en iyi ihtimalle 5-6 milyar lira vergi alınabileceği belirtiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta yaptığı açıklamada, "Kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı belki bir ücret, bir vergileme söz konusu olabilir." demişti.