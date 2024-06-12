Dolar 32,31 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,3430 32,3440 32,3140 32,3150 Avro 34,6820 34,6830 35,0240 35,0250 Sterlin 41,1280 41,1440 41,4970 41,5240 İsviçre Frangı 35,9780 35,9920 36,2490 36,2610 ANKARA ABD Doları 32,3130 32,3930 32,2840 32,3640 Avro 34,6420 34,7220 34,9840 35,0640 Sterlin 41,0680 41,2780 41,4370 41,6470