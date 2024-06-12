Dolar 32,31 TL'ye geriledi
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 32,31 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 17:37, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:49
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,3430
|32,3440
|32,3140
|32,3150
|Avro
|34,6820
|34,6830
|35,0240
|35,0250
|Sterlin
|41,1280
|41,1440
|41,4970
|41,5240
|İsviçre Frangı
|35,9780
|35,9920
|36,2490
|36,2610
|ANKARA
|ABD Doları
|32,3130
|32,3930
|32,2840
|32,3640
|Avro
|34,6420
|34,7220
|34,9840
|35,0640
|Sterlin
|41,0680
|41,2780
|41,4370
|41,6470