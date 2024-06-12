Altının kilogram fiyatı 2 milyon 398 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 398 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 416 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 398 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 415 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 857 milyon 708 bin 307,33 lira, işlem miktarı ise 771,62 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 913 milyon 572 bin 156,03 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, Nil Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: