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Karar tepkiyle karşılanmıştı: Kamuda servisler kaldırılacak mı?

Hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirleri kapsamında kamuda servislerin kaldırılması kararı tepkiye yol açmıştı. NTV'nin edindiği bilgiye göre, bu karar gözden geçirilecek. Uygulamanın kurum ve kuruluşların inisiyatifine bırakılması gündemdeki yerini koruyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 13:14, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 13:13
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Karar tepkiyle karşılanmıştı: Kamuda servisler kaldırılacak mı?

NTV'den Sibel Can'ın haberine göre Kamuda servis uygulaması 9 yıldır, toplu sözleşme ile imza altında.

2015 yılında 3. dönem toplu sözleşmesi ile imza altına alınan servis uygulamasından Türkiye genelinde 120 bin memur faydalanıyor.

13 Mayıs'ta açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında servislerin kaldırılması kararına başta yetkili sendika Memur-Sen olmak üzere birçok sendika itiraz etti. Toplu sözleşme hukukun askıya alındığı savunan sendikalar, iptali için Danıştay'a başvuru yaptı.

KARARA TEPKİLER SÜRÜYOR

Karar yalnızca kamu çalışanları tarafından değil, servisçi esnafı tarafında da tepkiyle karşılandı.

Ankara'da 7 bin 328 servis aracının 5 bini kamu personelini taşırken İstanbul'da bu rakam 4 bin, İzmir'de ise 600.

17 ilin servis odası temsilcileri geçen ay Ankara'da "Servisimi dokunma" eylemi yapmış kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti.

KARAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Tasarruf tedbirleri kapsamında alınan, kamuda servislerin kaldırılması kararının yeniden gözden geçirilmesi planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre; uygulama kurum ve kuruluşların inisiyatifine bırakılabilir.

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