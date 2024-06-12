AFSAD'dan Anıtkabir'e ziyaret

Burdur'da diyalizden sonra ölüm soruşturmasında yeni gelişme
Burdur'da diyalizden sonra ölüm soruşturmasında yeni gelişme
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Satın Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Satın Alın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: Devam eden soruşturma var
Bakan Tunç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: Devam eden soruşturma var
İstanbul'da öğretmene saldıran şüpheli yakalandı
İstanbul'da öğretmene saldıran şüpheli yakalandı
Kurban pazarlarında IBAN'lı önlem
Kurban pazarlarında IBAN'lı önlem
OECD raporu açıklandı: G20'nin lideri Türkiye
OECD raporu açıklandı: G20'nin lideri Türkiye
Bakan Şimşek: AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık
Bakan Şimşek: AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık
Karar tepkiyle karşılanmıştı: Kamuda servisler kaldırılacak mı?
Karar tepkiyle karşılanmıştı: Kamuda servisler kaldırılacak mı?
Ankara'da ormanlara giriş yasağı
Ankara'da ormanlara giriş yasağı
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak
Fitch Ratings: Türk bankalarının dış finansman kaynaklı riskleri azaldı
Fitch Ratings: Türk bankalarının dış finansman kaynaklı riskleri azaldı
PTT'den emeklilere yüzde 20 indirim
PTT'den emeklilere yüzde 20 indirim
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü
2023-2024 eğitim öğretim yılına, birçok yenilik damgasını vurdu
2023-2024 eğitim öğretim yılına, birçok yenilik damgasını vurdu
Borsa'da, düşünülen işlem vergisi oranı belli oldu
Borsa'da, düşünülen işlem vergisi oranı belli oldu
İş hayatında yeni trend. İstihdamda 50 yaş dönemi
İş hayatında yeni trend. İstihdamda 50 yaş dönemi
Tarihi zirvede üç özel mesaj!
Tarihi zirvede üç özel mesaj!
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Bakan Şimşek ile Dünya Bankası'ndan kritik görüşme
Bakan Şimşek ile Dünya Bankası'ndan kritik görüşme
Piyasada bayram krizi! Oteller, pansiyonlar dolu; uçağa, otobüse bilet yok
Piyasada bayram krizi! Oteller, pansiyonlar dolu; uçağa, otobüse bilet yok
'Kitap okumayan velinin 'Kitap oku' demesi ne kadar uygulanabilir'
'Kitap okumayan velinin 'Kitap oku' demesi ne kadar uygulanabilir'
Başkentte Kurban Bayramı tatilinde bazı kavşaklar kapatılacak
Başkentte Kurban Bayramı tatilinde bazı kavşaklar kapatılacak
400 bin kişi iş için TOGG'a başvurdu
400 bin kişi iş için TOGG'a başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ziyareti sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ziyareti sona erdi
Onaylı Randevu Sistemi, tetkikler için de uygulanacak
Onaylı Randevu Sistemi, tetkikler için de uygulanacak
Okullarda son ders zili 14 Haziran'da çalacak
Okullarda son ders zili 14 Haziran'da çalacak
YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
Kredi kartında yasal takip yüzde 42 arttı
Kredi kartında yasal takip yüzde 42 arttı
Motosiklette vergi oyunu Maliye'nin radarında!
Motosiklette vergi oyunu Maliye'nin radarında!
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

AFSAD'dan Anıtkabir'e ziyaret

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Burcu Vardar, Yönetim Kurulu üyeleri, dernek üyesi fotoğrafçılar ve Ankaralı fotoğraf dostları Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 11:00, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:21
Yazdır
AFSAD'dan Anıtkabir'e ziyaret

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) Yönetim Kurulu üyeleri, dernek üyesi fotoğrafçılar ve Ankaralı fotoğraf dostları Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bir süre önce gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da AFSAD Başkanlığına seçilen Burcu Vardar ile yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve Ankaralı fotoğraf dostlarından oluşan heyet Anıtkabir'i ziyaret ederek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundular.

AFSAD Başkanı Burcu Vardar yönetim kurulu üyeleri ile AFSAD üyeleri daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan AFSAD Başkanı Burcu Vardar, Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda yürüyeceklerine vurgu yaparak, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı;

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği olarak, manevi huzurunda belirtmek isteriz ki; yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti'nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir" sözünün ışığında varlığımızı sürdürmekteyiz. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içeriz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber