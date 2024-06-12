Bakan Şimşek: AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık

Kalkınma önceliklerimize destek veren Banka, kurulduğu 2016'dan bu yana ülkemize 4,5 milyar dolar finansman sağlamıştır. Görüşmede önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AAYB) Başkanı Jin Liqun'u bakanlıkta ağırladıklarını bildirdi.

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