Burdur'da diyalizden sonra ölüm soruşturmasında yeni gelişme
Burdur'da diyalizden sonra ölüm soruşturmasında yeni gelişme
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Satın Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Satın Alın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: Devam eden soruşturma var
Bakan Tunç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: Devam eden soruşturma var
İstanbul'da öğretmene saldıran şüpheli yakalandı
İstanbul'da öğretmene saldıran şüpheli yakalandı
Kurban pazarlarında IBAN'lı önlem
Kurban pazarlarında IBAN'lı önlem
OECD raporu açıklandı: G20'nin lideri Türkiye
OECD raporu açıklandı: G20'nin lideri Türkiye
Bakan Şimşek: AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık
Bakan Şimşek: AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık
Karar tepkiyle karşılanmıştı: Kamuda servisler kaldırılacak mı?
Karar tepkiyle karşılanmıştı: Kamuda servisler kaldırılacak mı?
Ankara'da ormanlara giriş yasağı
Ankara'da ormanlara giriş yasağı
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak
Fitch Ratings: Türk bankalarının dış finansman kaynaklı riskleri azaldı
Fitch Ratings: Türk bankalarının dış finansman kaynaklı riskleri azaldı
PTT'den emeklilere yüzde 20 indirim
PTT'den emeklilere yüzde 20 indirim
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü
2023-2024 eğitim öğretim yılına, birçok yenilik damgasını vurdu
2023-2024 eğitim öğretim yılına, birçok yenilik damgasını vurdu
Borsa'da, düşünülen işlem vergisi oranı belli oldu
Borsa'da, düşünülen işlem vergisi oranı belli oldu
İş hayatında yeni trend. İstihdamda 50 yaş dönemi
İş hayatında yeni trend. İstihdamda 50 yaş dönemi
Tarihi zirvede üç özel mesaj!
Tarihi zirvede üç özel mesaj!
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Bakan Şimşek ile Dünya Bankası'ndan kritik görüşme
Bakan Şimşek ile Dünya Bankası'ndan kritik görüşme
Piyasada bayram krizi! Oteller, pansiyonlar dolu; uçağa, otobüse bilet yok
Piyasada bayram krizi! Oteller, pansiyonlar dolu; uçağa, otobüse bilet yok
'Kitap okumayan velinin 'Kitap oku' demesi ne kadar uygulanabilir'
'Kitap okumayan velinin 'Kitap oku' demesi ne kadar uygulanabilir'
Başkentte Kurban Bayramı tatilinde bazı kavşaklar kapatılacak
Başkentte Kurban Bayramı tatilinde bazı kavşaklar kapatılacak
400 bin kişi iş için TOGG'a başvurdu
400 bin kişi iş için TOGG'a başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ziyareti sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ziyareti sona erdi
Onaylı Randevu Sistemi, tetkikler için de uygulanacak
Onaylı Randevu Sistemi, tetkikler için de uygulanacak
Okullarda son ders zili 14 Haziran'da çalacak
Okullarda son ders zili 14 Haziran'da çalacak
YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
Kredi kartında yasal takip yüzde 42 arttı
Kredi kartında yasal takip yüzde 42 arttı
Motosiklette vergi oyunu Maliye'nin radarında!
Motosiklette vergi oyunu Maliye'nin radarında!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

OECD raporu açıklandı: G20'nin lideri Türkiye

G20 ülkelerinin bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyümesi ortalama yüzde 0,9 olurken, Türkiye yüzde 2,4 ile G20 ülkeleri arasında bu dönemde en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 13:54, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 13:55
Yazdır
OECD raporu açıklandı: G20'nin lideri Türkiye

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün (OECD) açıkladığı yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü ekonomik büyüme verilerine göre, G20 ülkelerindeki ekonomik büyüme bir önceki çeyrekteki yüzde 0,7'ye göre hafif yükseldi.

G20 ekonomileri bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 0,9 büyüdü.

Ekonomik performansın itici gücü, Çin ve Hindistan ekonomilerindeki büyüme oldu. Çin, Hindistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Güney Kore ve Endonezya, G20'nin genelinden daha yüksek büyüme kaydetti.

Türkiye yüzde 2,4 ile G20 ülkeleri arasında en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke olurken, Türkiye'yi yüzde 1,9 ile Hindistan ve yüzde 1,6 ile Çin, yüzde 1,4 ile Suudi Arabistan, yüzde 1,3 ile Güney Kore ve yüzde 1,2 ile Endonezya takip etti.

Suudi Arabistan'da ekonomi geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 0,6 daralmanın ardından bu yılın ilk çeyreğinde toparlandı.

Çin, Güney Kore ve Türkiye'de ekonomik büyüme geçen yılın son çeyreğine göre artarken, Hindistan ve Endonezya'da hafif düştü.

ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü ve bu oran bir önceki çeyrekteki yüzde 0,8 büyümeye göre yavaşlamaya işaret etti.

Japonya'da ekonomi yüzde 0,5 ve Güney Afrika'da yüzde 0,1 daraldı. Brezilya, İngiltere ve Almanya, 2023'ün son çeyreğindeki daralmanın ardından, bu yılın ilk çeyreğinde ekonomik toparlanmanın görüldüğü ülkeler oldu.

G20 ülkelerinde ekonomik büyüme bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 3,3 olarak hesaplandı. G20 ülkeleri arasında Hindistan bu dönemde yüzde 8,4 ile yıllık bazda en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke olurken, Türkiye yüzde 7,4 ile bu ülkeyi takip etti.

Suudi Arabistan ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,5 küçüldü ve G20 ülkeleri arasındaki en yüksek daralmanın görüldüğü ülke oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber