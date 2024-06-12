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Kurban pazarlarında IBAN'lı önlem

Ankara'da kurulan hayvan pazarlarında Besiciler, sahte parayla dolandırıcılığa karşı kurbanlık alanlardan bedelini IBAN üzerinden göndermelerini istiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 14:24, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:26
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Kurban pazarlarında IBAN'lı önlem

Türkiye'nin birçok ilinden başkente gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı.

Büyükbaşların 50 ila 215 bin, küçükbaşların ise 8 ila 20 bin liradan satıldığı Keçiören'in Bağlum Karşıyaka Mahallesi'nde açılan kurbanlık satış pazarı, vatandaşlar ile satıcılar arasında kıyasıya pazarlıklara sahne oluyor.

Besici Sedat Yayla, Kırşehir'den getirdiği 75 hayvanın 60'ını sattığını belirtti.

Bu yıl müşterilerinden, sahte parayla dolandırıcılığa karşı IBAN üzerinden ödeme yapmalarını istediğini dile getiren Yayla, "Onlar da 'IBAN'dan başımıza bir iş gelir.' diyor. Ama biz de burada sahte para olduğundan dolayı 'IBAN'dan gönderin, kurban bedeli yazın, bir şey olmaz.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"GİRDİ MALİYETLERİ YÜKSEK"

Besici İsa Danacı da Çubuk'tan geldiğini, her sene kurban satışının iyi olduğunu ancak bu yıl biraz durgun geçtiğini söyledi.

Pazara 600 küçükbaş hayvanla geldiğini anlatan Danacı, "Kurbanlıklarımızı Ankara halkı için getirdik. Onlar için buradayız. Şu aşamada bizim 100'e yakın satışımız var ama bekliyoruz." dedi.

Kurbanlıkların belli bir değeri ve emeği olduğunu dile getiren Danacı, "Girdi maliyetleri yüksek. Dolayısıyla buradaki masraflarımız, bakıcı arkadaşlarımızın masrafları eklendiğinde bir kasap ücreti gibi olmuyor." diye konuştu.

Danacı, küçükbaş hayvanlarının fiyatının, ağırlığına ve yaşına göre değiştiğini kaydetti.

Büyükbaş hayvanlarını Çankırı'dan getiren besici Ercan Gülle, çadırdaki 28 hayvandan 8'ini sattığını söyledi.

Vatandaşların kurbanlık almak için henüz beklediğini ifade eden Gülle, hafta sonu pazarın daha yoğun olacağını belirtti.

Gülle, kurban bedelinin IBAN üzerinden gönderilmesinin, sahte parayla dolandırıcılığa karşı kendileri için iyi olduğunu vurguladı.

EN AĞIRI 1 TON

Kars'ın Kağızman ilçesinden gelen, yaklaşık 1 tonla pazardaki en ağır kurbanlığın sahibi besici Emrah Bulut da 50 büyükbaş hayvanından 35'ini sattığını bildirdi.

Yaklaşık 15 gün önce pazara geldiğini anlatan Bulut, yoğunluğun ilk günlerde güzel olduğunu ancak artık vatandaşların son zamanı beklediğini kaydetti.

Yem fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden Bulut, "Bundan dolayı biz de piyasayı düşüremiyoruz. Daha doğrusu maliyetler yüksek olduğu için ucuza veremiyoruz. Pazar günü hayvan bedellerinin düşeceğini umut ediyorlar, biz de o gün daha iyi olacağını umut ediyoruz." dedi.

Bulut, yaklaşık 1 ton gelen kurbanlığını ise 212 bin liradan sattığını söyledi.

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