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Ayşe Ateş, Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Adalet Bakanı'na talimat verdi

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştü. Ateş cinayetten bir buçuk yıl sonra, gerçekleşen görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 14:45, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:58
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30 Aralık 2022'de Ankara'da sokak ortasında silahlı saldırı ile öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş cinayetin aydınlatılması için sürdürdüğü görüşmelerden birisini de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdi.

Ateş'in, MHP'lilerin de adının karıştığı cinayetten bir buçuk yıl sonra Erdoğan'la Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme gündem oldu.

İkilinin ne konuştuğu merak konusuyleken Ayşe Ateş görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.

Sosyal medya hesabı X'ten "kamuoyuna bilgilendirme" diyerek görüşmeyi anlatan Ateş, Erdoğan'a içinde üç adet ok bulunan bir sadak ile Necip Fazıl Kısakürek'in "Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar" isimli kitabını hediye ettiğini söyledi.

"Sinan ve benim hakkımda güvenlik soruşturması talep ettim"

Ayşe Ateş'in paylaşımı şöyle:

"*Görüşme esnasında, Sinan'ın hakkında ve benim hakkımda ortaya atılan FETÖ'cü ima, iddia ve ithamlarının ihbar kabul edilip hakkımızda kapsamlı bir güvenlik soruşturması yapılmasını ve neticenin de kamuoyu ile paylaşılmasını talep ettim.

"Adalet Bakanı'na talimat verdi"

*Sayın Cumhurbaşkanı'mıza; Sinan'a ve bana atılan diğer iftiraları ve bana yöneltilen bütün tehditleri de bir bir anlattım. Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a konuyla ilgilenilmesi, bu kişiler hakkında işlem yapılması için ivedilikle harekete geçilmesi talimatı verdi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'mız daha sıkı korunup kızlarımla daha sosyal bir hayat sürmemiz için de gerekenin yapılmasını söyledi. Bu kapsamda bugüne dek özellikle sosyal medya üzerinden hem Sinan'a hem de bana yönelik yapılan tehdit ve hakaretleri içeren ekran görüntüleriyle oluşturduğumuz arşivi dosya haline getirip avukatımız Sayın Ali Yücel aracılığı ile ilgili makamlara en kısa sürede teslim edeceğiz.

"Kızlarım dün gece rahat uyudular"

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın beni ve kızlarımı makamına kabul edip dinlemiş olması bizim için büyük anlamlar ihtiva ediyor. Aziz milletimizin vicdan sahibi fertleriyle birlikte devletimizin de yanımızda olduğunu görmek sürekli ölüm korkusuyla yaşayan kızlarımın gönlünü bir nebze olsun ferahlatırken bana da yürüttüğüm adalet mücadelesinde güç verdi. Kızlarım dün gece rahat uyudular. Ben rahat uyudum. Öyle ki küçük kızım Banuçiçek uzun zaman sonra ilk defa odasında tek başına uyumak istedi.

"Kabulü bir başarı yahut kazanılmış bir zafer değildir"

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın beni ve kızlarımı kabulü bir başarı yahut kazanılmış bir zafer değildir. Çünkü bize göre gerçek başarı adalet tesis edildiğinde, gerçek zafer ise bütün azmettiricilerin ve faillerin bileğine kelepçe takıldığında elde edilecektir. Şüphesiz ki bu zafer de başarı da aziz milletimizin adalete inanan vicdan sahibi insanlarına ait olacaktır. Bu yolun sonunda "Ne sağ ne sol, yalnızca adalet!" diyenler kazanacaktır.

"Eskisinden daha gür bir sesle 'Adalet! Adalet!' diye haykıracağız"

Mücadelemizin ne ortasındayız ne de sonunda. Mücadelemiz yeni başladı. Eskisinden daha gür bir sesle 'Adalet! Adalet!' diye haykıracağız. Hukuktan üstün olduğu, yargıyı etki altına alabileceği, işlediği cinayeti karartabileceği gafletine düşen her kim varsa hukuk kitaplarını sayfa sayfa yedirecek, bu ülkenin mahpushanelerini köşe bucak gezdireceğiz.

'Eğer dilinizi eğip büker, gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün ondan yüz çevirirseniz, başınıza geleceği siz düşünün! Zira Allah, yaptığınız her şeyden hakkıyla haberdardır.'"

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