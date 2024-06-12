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İstanbul'da öğretmene yumruk atan şüpheli tutuklandı

Ümraniye'de sınıfta kalan kız kardeşi nedeniyle okul idaresiyle konuşmaya gidip öğretmeni darp eden şüpheli tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, "O sinirle 1 kez yumruk attım" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 21:20, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 21:25
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Ümraniye'de kız kardeşi sınıfta kaldığı için 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul idaresiyle görüşmeye giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat ve Orhan isimli öğretmenle tartışmaya başladı. Durmaz, Vedat isimli öğretmene yumruk atarak darp etti. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan İbrahim Durmaz emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Durmaz, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

"O sinirle 1 kez yumruk attım"

Şüpheli İbrahim Durmaz hakimlik ifadesinde, "Bugün ben evdeyken kız kardeşim ile babam okula gitmişler. Kız kardeşim olayın geçtiği lisede okumaktadır. Kız kardeşim eve geldiğinde morali bozuktu. Kız kardeşim tam söylemedi. Okula gittiğimde babamı görmek istedim. Babamın işe gittiğini söylediler. Okulun içinde gezerken öğretmenler odasını gördüm. Okula girerken bana kimse kimsin nesin diye sormadı. Kız kardeşime çıkmadan sorduğumda, Vedat hocanın olayda olduğunu söyledi. Kız kardeşim bana babamızın okula gittiğinde Vedat hocaya "kızımın gelecegi ile oynuyorsunuz" dediğini söyledi. Kız kardeşimin dediğine göre hoca babamın üzerine yürümüş. Sonra kapıyı hızlıca kapatmışlar. Ben bunları duyduktan sonra öğretmenler odasına gittim. Vedat hoca kim diye sordum. Birisi benim ne olacak diye seslendi. Ben yanına yaklaştım. İçerisi kalabalıklaştı. Ben kendisine "sinirliyim, konuşmaya geldim, bir şey yapmayacağım" dedim. Hoca elini göğsüme koydu " ulan" dedi. Ben de o sinirle 1 kez yumruk attım" dedi.

"Yumruk atmadım. Elimle itmiş olabilirim"

Savunmasının devamında Durmaz, "Çok pişmanım. Diğer şahıslardan bir tanesi benim boğazıma yapıştı. Beni yere yatırdı sıkmaya başladı. Vedat hoca ben yerdeyken bana yumruk atmaya başladı. Başka bir erkek şahıs çocuğu bırakın artık nefes alamıyor dedi. Ben yerdeyken kimseye vuramadım. İtmeye çalışıyordum. Ben Orhan hoca isimli kişiye yerdeyken yumruk atmadım. Elimle itmiş olabilirim. Ben ellerinden kurtulduktan sonra ayaktayken "siz bana niye iki kişi saldırdınız ben de Mustafa Kemal Mahallesi'nden adam toplayıp geleyim mi" dedim. Görüntüleri tam izleyemedim. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

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